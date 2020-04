Bonnenregen bij snelheidscontrole Giethoorn en Zwartsluis

VIDEO Aardbeien drive-in: creatieve oplossing tijdens coronacri­sis in Koekoeks­pol­der

8:51 Het had dit weekend moeten bruisen van de activiteiten in tuinbouwgebied De Koekoek, tijdens de traditionele ‘Kom in de Kas’-zaterdag. Maar dat werd afgelast in verband met de coronacrisis, en dus besloten aardbeienkwekers Annet en Richard Kalter het anders aan te pakken; met een ‘Aardbeien Drive-In’.