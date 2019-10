Boodschap voor fietsers op Steenwijker asfalt gekalkt

File op A28 bij Staphorst na eenzijdig ongeval met vrachtwa­gen

16:55 Bij een ongeval op de A28 ter hoogte van Staphorst is een persoon gewond geraakt. Rond half vier belandde de vrachtwagen op zijn kant, het is nog niet bekend hoe dit heeft kunnen gebeuren. De chauffeur is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De vertraging is opgelopen tot bijna een uur.