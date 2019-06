Boomfeestdag komt wellicht terug in Zwartewaterland

update Uitstel besluit over verkeer in Hoogstraat Hasselt

11:05 De gemeenteraad van Zwartewaterland is er nog niet uit hoe het nu moet met het verkeer in de binnenstad van Hasselt. Op voorstel van de coalitiepartijen ChristenUnie, SGP en BGZ gaat het college een nieuw onderzoek laten uitvoeren naar het begrip ‘auto te gast’ in de Hoogstraat, maar ook enkele andere straten in het centrum.