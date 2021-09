Bort en Janneke serveren muziek en vegamaaltijden in oude kaashal

De melkfabriek uit 1893 is met de hoge schoorsteen een beeldvanger in Kolderveen. In 1995 sloot ze haar deuren. Bort en Janneke en hun twee tienerkinderen wonen sinds 2018 in het linker gedeelte van de melkfabriek. Hij is leidinggevende in de jeugdhulp, zij docent handvaardigheid. Omdat ze graag af en toe hun focus op iets anders willen leggen, organiseren ze met hun Vegafabriek vier keer per jaar een muziekavond met een vegamaaltijd vooraf.