Boswachter Beens: ‘Schaatsen in De Weerribben levensgevaarlijk

,,Levensgevaarlijk’’, zegt boswachter Egbert Beens van Staatsbosbeheer over de schaatsers die zich op het ijs wagen in De Weerribben. Na enkele dagen nachtvorst waren de vaarten tussen de rietlanden bij Kalenberg en Ossenzijl bevroren. ,,Maar het ijs is nog te dun en wat gisteren dicht lag is nu weer open door de harde wind.’’

Een ijsdikte van twee tot vijf centimeter is volgens Beens onvoldoende en levensgevaarlijk. ,We hebben meer en een langere vorst nodig om veilig te kunnen schaatsen.’’ Volgens de boswachter kunnen de mensen in De Weerribben beter een mooie frisse winterwandeling maken en afsluiten met een kop snert bij een van de horecabedrijven.’’

Net buiten Zwartsluis bieden de ondergelopen weilanden een goed en vooral veilig alternatief voor de nog gesloten ijsbanen. Mocht daar iemand door het ijs zakken, dan levert dat hoogtuit een paar natte voeten op. Ook in Scheerwolde is er een alternatief. Daar is de nieuwe pannakooi op de Brink onder water gezet en na enkele nachtvorsten ligt daar een mooie ijsvloer.

Volledig scherm Op de ondergelopen weilanden tussen Zwartsluis en Hasselt kan wel veilig worden geschaatst. © Pedro Sluiter Foto

IJsbanen dicht

Nog nergens in de Kop van Overijssel is een ijsbaan open. De ijsverenigingen in vrijwel alle plaatsen maken op social media melding van een mooie ijsvloer, maar nog niet dik genoeg om schaatsers op de baan toe te laten. Het wachten is op die laatste centimeters, en de hoop dat sneeuw niet teveel roet in het eten gooit. Een overzichtje.

IJsclub Steenwijk: ,,Nog een paar nachten vorst aub.’’

Nooitgedacht, De Krieger: ,,Er ligt een mooie gladde ijsvloer, helaas nog niet dik genoeg.’’

De Vooruitgang, Vollenhove: ,,De baan ligt helemaal dicht. Nu stap twee, ijsdikte meten. De meter staat nog in het rood maar voor de komende nacht zijn de weerberichten goed en hopen we dat er nog wat centimeters bij komen. Er ligt een mooie en goede ijsvloer in de baan, we komen alleen nog wat centimeters te kort.’’

De Eendracht, Genemuiden ,,Er is circa drie centimeter ijs gemeten en op een aantal plekken zelfs vier. Dit zijn mooie stappen richting een dragende ijsvloer. De voorspelde dooi overdag en sneeuw zijn niet in het voordeel voor de ijsaangroei. Een laag sneeuw op het ijs werkt als een isolatiedeken waardoor de ijsaangroei stagneert.’’

IJsvermaak, Oldemarkt: ,,Vanmorgen hebben de ijsmeesters de dikte van het ijs gemeten. Op dit moment zitten we tegen de vier centimeter aan. Onvoldoende om open te gaan. Wel een schitterende ijsvloer.’’

IJsbaan Hasselt: ,IJsdikte vanmorgen gemeten, is vier-en-een-halve centimeter. Er moet minimaal acht centimeter ijs liggen voor wij open kunnen voor publiek. Dit in verband met veiligheidsredenen.’’