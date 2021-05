Botsing bij Rouveen, auto raakt te water: twee gewonden naar het ziekenhuis

Susan Oosterlaar uit Kalenberg schreef een boek over de grote vuurvlin­der: ‘Maar het verhaal is groter’

9 mei De grote vuurvlinder in de Kop van Overijssel wordt ernstig bedreigd. ‘Weerribbenfotograaf’ Susan Oosterlaar uit Kalenberg schreef een boek over deze bijzondere vlinder, die alleen in Overijssel en Friesland voorkomt. De dalende vlinderaantallen wijzen op een groter probleem: ,,Het gaat om de hele biodiversiteit.”