Bouw eerste woning in 'Broeklanden’ Meppel

Eind vorig jaar is de gemeente Meppel gestart met de verkoop van 35 vrije kavels in Broeklanden. Er was veel belangstelling en meer dan de helft van de kavels is in een eerste ronde in reservering of in optie gegeven. Veel opties en reserveringen zijn daarna omgezet in koopcontracten, zo laat de gemeente weten. Op dit moment zijn er nog vijf vrije kavels beschikbaar.