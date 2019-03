Bouwers gondels en praalwagens gaan gratis bij elkaar op visite

De bouwers van gondels in Giethoorn en praalwagens in Vollenhove gaan dit jaar bij elkaar op visite. Dat is mogelijk omdat beide evenementen niet op dezelfde dag worden gehouden. Om het bezoek te stimuleren verstrekken de organiserende verenigingen hun bouwers gratis toegangskaarten van elkaars evenementen.

,,Eens in de zoveel jaar zijn corso en gondelvaart niet gelijktijdig op de laatste zaterdag in augustus. Daar moeten we van profiteren door bij elkaar te gaan kijken’’, zegt voorzitter Arend Nijland van Vereniging Gondelvaart Giethoorn (VGG). Het bloemencorso in Vollenhove is dit jaar een week eerder dan gebruikelijk. De Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken (VVVV) heeft hiervoor gekozen om een tekort aan dahliabloemen voor te zijn. Dat gevaar dreigt omdat de laatste zaterdag van augustus en de eerste zondag van september in één weekeinde vallen, en op beide dagen worden overal in het land bloemencorso’s gehouden. Vollenhove heeft ervoor gekozen om het corso een week naar voren te halen.

Kans pakken

,,Ik ben een denker, dat is een hobby van mij. Toen ik dat hoorde zag ik mogelijkheid om bij elkaar te gaan kijken. Normaal kan dit nooit, dus nu moeten we die kans pakken.’’ Nijland belde met zijn collega-voorzitter Han Knol. Vanuit Vollenhove kwam een positieve reactie op het Gieterse voorstel. Nijland: ,,Afgesproken is dat bouwers van gondels en praalwagens via ons en de corsovereniging gratis kaarten kunnen krijgen. Dat kost ons geen geld, want normaal gesproken gaan we niet bij elkaar kijken omdat we dan onze eigen evenementen hebben.’’

Nijland zegt dat gondelvaart en bloemencorso elkaar wel vaker opzoeken, maar dan op bestuurlijk niveau. ,,Eens per jaar hebben de organisatoren van de gondelvaarten in Belt-Schutsloot, Dwarsgracht en Giethoorn en de bloemencorso’s van Sint Jansklooster en Vollenhove overleg met elkaar over allerlei organisatorische zaken.’’ En de gondelvaarten zijn ook aangesloten bij de vorig jaar opgerichte landelijke corsokoepel, waarin de evenementen in Nederland en België samenwerken en kennis delen.

,,De samenwerking met gondelvaart Giethoorn is altijd goed geweest, alleen vallen beide evenementen vaak samen. Dit jaar is dat niet het geval en wij zijn er blij mee dat we dit jaar bij elkaar kunnen kijken‘’, zegt VVVV-voorzitter Han Knol. ,,Een mooi initiatief om de bouwers gratis kaarten te verstrekken. Daar kunnen wij allemaal ons voordeel mee doen.’’

Afscheid

Het tot stand brengen van het eind augustus over en weer bij elkaar op bezoek gaan is één van de laatste wapenfeiten van Arend Nijland. Na elf jaar bestuurslid te zijn geweest, waarvan de laatste drie jaar als voorzitter, neemt hij afscheid tijdens de 28 maart te houden algemene ledenvergadering van de VGG. Hij wordt opgevolgd door Dinie Toet die al deel uitmaakt van het bestuur. ,,Een uniek moment. Het is de eerste vrouwelijke voorzitter van onze vereniging.’’

Hij zegt afscheid te nemen met ‘een goed gevoel’ omdat het aantal grote gondels de laatste jaren redelijk stabiel is. ,,In sommige jaren lijkt het aantal af te nemen, maar het komt altijd weer goed. Tien grote gondels en vorig jaar zes jeugdgondels.’’