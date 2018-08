Bouwers praalwagens corso Vollenhove geven geheimen prijs

Beschermd dorpsge­zicht Frederiks­oord theaterlo­ca­tie

18 augustus Frederiksoord, sinds 2009 in het bezit van de status beschermd dorpsgezicht, is van 19 tot en met 30 september het decor van de locatievoorstelling Welstaat. De productie is geïnspireerd op het historische verhaal over leiderschap en weldoen van de Maatschappij van Weldadigheid.