Bouwers praalwagens Vollenhove geven geheimen prijs

In de verschillende schuren en metershoge tenten, voor het merendeel net over de brug in de Noordoostpolder, toonden ze het proces van de totstandkoming van de praalwagens. Van een maquette of bouwtekening tot een praalwagen, vol technische snufjes om onderdelen te laren bewegen en opgebouwd uit ijzerwerk en foam of kranten. Daarop worden eind deze week in totaal ruim drie miljoen dahlia’s geprikt. Corsoclub VVVV had een route uitgezet langs de bouwlocaties en de in bloei staande dahliavelden rondom Vollenhove en in de Noordoostpolder. Vele tientallen personen reden de route met de auto of op de fiets, om zich in te laten wijden in de corsogeheimen.