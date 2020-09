Boze ondernemers Zwartsluis opgelucht na verplaatsen werkzaamheden (maar dat kan wel hun nachtrust verstoren)

Start in groepjes maakt Vechtdal Crosscompe­ti­tie corona­proof: ook op Lemeler­bergloop

14 september Hoewel het coronaspook nog altijd rondwaart, staat vanaf eind oktober toch de zesde editie van de Prins Sport Vechtdal Crosscompetitie op het programma. De organisatie is weer in handen van de atletiekverenigingen ACO Van Elderen uit Ommen en Spurt ’88 uit Hardenberg, Loopgroep de Zandstuve uit Vroomshoop, en Bos Bedden Loopgroep AG ’85 uit Nieuwleusen/Staphorst. De competitie is uitgebreid met een vijfde wedstrijd: de populaire Lemelerbergloop, vertelt woordvoerder Albert Mussche.