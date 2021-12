Twaalf jaar cel geëist tegen op de vlucht geslagen Tilburger Oer H. voor opzetten cokemanege Nijeveen

Twaalf jaar cel. Dat is de straf die het Openbaar Ministerie wil opleggen aan Tilburger Oer H. Volgens justitie is de nog altijd voortvluchtige H. de drijvende kracht achter de grote cocainewasserij die vorige zomer werd opgerold in het Drentse dorp Nijeveen. Voor de mannen die daar achter zaten, draaide alles om ‘pap’, geld, zo stelde justitie dinsdagmorgen in de rechtbank van Amsterdam.

Voor het Openbaar Ministerie was de zaak eigenlijk een koud kunstje, verklapte de officier van justitie. De mannen die de grootste cocaïnewasserij van Nederland hadden opgezet, vertelden zelf het hele verhaal, ‘van A tot Z’. Niet bij de politie of in de rechtbank, maar op hun Encrochat-telefoons. In de berichten die ze elkaar stuurden, ging het over de inrichting van het laboratorium, de grondstoffen die nodig waren en de prijzen die voor de cocaïne gevraagd werden. Soms zaten er foto’s bij.

De cocaïne was bedoeld voor de Zweedse markt, denkt justitie. De politie wist één partij van 43 kilo te onderscheppen. De productiecapaciteit in Nijeveen was volgens justitie zo groot dat er in tien dagen tijd vele honderden kilo’s cocaïne werden geproduceerd. Voor 1 kilo werd bijna 30.000 euro gevraagd.

Schuilnaam ‘manyakmanyak’

Nadat de politie de Encrochat-telefoons had weten te kraken, was het alleen nog zaak om te achterhalen wie er schuilgingen achter de aliassen die de verdachten gebruikten. ‘Manyakmanyak’ bleek de schuilnaam te zijn van TIlburger Oer H., reeds jarenlang actief in de Brabantse drugswereld en derhalve een goede bekende van de politie .

Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit alle onderschepte Encrochat-berichten overduidelijk dat de 52-jarige Tilburger de drijvende kracht was achter de cokewasserij. In die berichten jubelde hij over de ‘mooie fabriek’ die in Nijeveen werd gebouwd en over ‘de eerste vijftig blokken zijn gemaakt’. Hij onderhield de contacten met de grote man in Colombia, hij instrueerde ‘meewerkend voorman’ Alejandro C., de Colombiaan die in Amerika al ooit 32 jaar cel kreeg voor heroïnehandel.

Oer H. werd daarbij geholpen door zijn trouwe -Tilburgse- handlanger Paolo S. Omdat die van Peruaanse komaf is, kon hij in het Spaans communiceren met de Colombiaanse opdrachtgevers en werklui. Tegen hem eiste justitie tien jaar. Dezelfde eis was er voor Colombiaan Alejandro C.

Corrupte politieman

Oer H. is de hoofdverdachte, maar zal bij verstek worden veroordeeld. De politie kreeg hem niet te pakken en tast in het duister over zijn verblijfplaats. Uit een van de Encrochat-berichten bleek dat de in Turkije geboren H. ook een politieman had omgekocht, eentje die ‘best hoog’ was. Tegen betaling van 7500 euro leverde de agent, die inmiddels is veroordeeld tot drie jaar cel, informatie uit de politiesystemen.

Voordat de cokewasserij in Drenthe neerstreek, zat het laboratorium -van maart 2020 tot april 2020- in een loods in Wijk en Aalburg . Volgens justitie was de in Oudheusden wonende Leroy D. de man die deze locatie had uitgezocht. Na enkele weken gaf de boer te kennen dat het drugslab weg moest uit zijn loods. Ook tegen D. eist justitie acht jaar cel. De vierde Brabantse verdachte, Ottman D. uit Sprang-Capelle, hoorde ook acht jaar cel tegen hem eisen.

‘Amen, we gaan los nu’

Na het vertrek uit Brabant vond de organisatie even later en nieuwe locatie: een manege in Nijeveen. ,,Amen, we gaan los nu”, schreef de onbekend gebleven Colombiaanse drugsbaron op 16 mei.

De eigenaar van de manege kreeg eerder al drie jaar cel. De dertien Colombianen die in de cocaïnewasserij aanwezig waren, toen de politie er binnenviel, kregen 2,5 jaar cel. Justitie vroeg toen vier jaar cel voor alle verdachten.

Het proces gaat deze week verder. De advocaten betwisten de rechtmatigheid van het kraken van de Encrochat-telefoons. De uitspraak is op 1 maart.