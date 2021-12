Brand bij loonbedrijf in Rouveen: buurtgenoten hoorden harde knal

Kaart Landelijk kopstuk waarschuwt regio Zwolle: Pas op met woningbouw langs water en in polder

Is woningbouw in de water- en polderrijke regio rond Zwolle nog wel verantwoord? Landelijk Deltacommissaris Peter Glas waarschuwt het noordwesten van Overijssel voorzichtig te zijn met het toevoegen van huizen. Dit is een van de kwetsbaarste gebieden van Nederland als het gaat om de gevolgen van klimaatverandering. En daar is tot nu toe veel te weinig rekening mee gehouden, stelt hij.

7 december