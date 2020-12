Brand in Blokzijl: caravans vol autobanden fikken uit bij een busstation

Nog snel even door de ‘Afhaal­straat’ in Steenwijk voor appelbeig­nets of een fles bubbels

6:30 Appelbollen, een tapas borrelbox, een fles bubbels of met vooruitzienende blik alvast een anti-katerpakket. Wie nog snel even wat feestelijks in huis wil hebben op oudjaarsavond kan tot 17.00 uur terecht bij de ‘Afhaalstraat’ in Steenwijk.