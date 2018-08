Brand in kaasboerderij Blesdijke, vee op tijd gered

Film Fanfare herleeft in Giethoorn tijdens Natuurlijk Dineren

13:21 De vijfde editie van Natuurlijk Dineren in Giethoorn staat in het teken van de film Fanfare. De kaskraker van Bert Haanstra ging zestig jaar geleden, in 1958, in première en was het begin van de toeristenstroom naar het waterdorp. Dat gaat in Giethoorn niet onopgemerkt voorbij.