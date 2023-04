Brand in natuurgebied De Wieden: ‘Schade voor de natuur in broedseizoen is groot’

met video Leerlingen Lisdodde leggen krans bij gedenk­plaat in WOII doodgescho­ten burgemees­ter P.K. Roege

Leerlingen van basisschool De Lisdodde in Wanneperveen hebben een krans gelegd bij de gedenkplaat voor de in de Tweede Wereldoorlog omgebrachte burgemeester Pieter Klaas Roege. Die werd in de nacht van 19 op 20 november 1943 tijdens een razzia van zijn bed gelicht en gefusilleerd door de Duitse bezetters. Het is wellicht het begin van een jaarlijkse herdenking.