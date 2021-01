Brand onder kap van boerderij in Nijensleek

Bootje huren in Hasselt dit voorjaar, twee Hanzepun­ters in de gracht: 'We doen dit voor Hasselt’

27 januari Om het toerisme in Hasselt te bevorderen komen er twee Hanzepunters aan de passantensteigers in de Buitengracht tegenover de Kalkovens te liggen. Vanaf april zijn ze te huur voor wie Hasselt vanaf het water wil bekijken. Initiatiefnemers Job (26), Ronald (26) en Reinold (23): ,,We doen dit voor Hasselt.”