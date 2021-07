Brand treft ziekenhuis in Meppel: alle operaties voor deze week geschrapt, nog tot morgen noodstroom

VideoAlle operaties die voor deze week stonden gepland in het ziekenhuis in Meppel zijn uit voorzorg geschrapt. Aanleiding is de stroomuitval woensdagochtend waarna het ziekenhuis noodgedwongen het noodaggregaat in werking moet stellen. Oorzaak is een brand in een transformatorkast. Het duurt nog tot donderdagavond voordat het ziekenhuis kan overschakelen naar normale stroom.

De operaties van twee patiënten die op het moment van de uitbraak van de brand op de operatietafel lagen, werden wel gewoon afgerond. Dit laat woordvoerder Dorien Breukelman van het Isala-ziekenhuis weten.

,,Maar het is onverantwoord de nog geplande operaties vandaag door te laten gaan. Deze patiënten moesten we helaas afbellen en dat gaan we ook doen met de patiënten die donderdag of vrijdag zouden worden geopereerd. Voor die dagen gaat het in totaal om vijftien patiënten, die aan chirurgische aandoeningen zoals een liesbreuk geopereerd zouden worden. We gaan kijken of we deze patiënten op korte termijn toch kunnen helpen, mogelijk in ons ziekenhuis in Zwolle.”

Volledig scherm Transformatiekast bij Isala Diaconessenhuis Meppel in brand, ziekenhuis draait op noodstroom © Persbureau Meter Meppel

De brand in de transformatorkast heeft ook gevolgen voor de spoedpost. Ambulances worden doorverwezen naar het ziekenhuis in Zwolle. Dat blijft tot nader order zo. Voor woensdag werd ook een deel van de afspraken op de polikliniek afgezegd. Breukelman zegt dat de afspraken op de polikliniek op donderdag en vrijdag wel gewoon doorgaan.

Patiënten

Patiënten die woensdagochtend uit het ziekenhuis komen zeggen overigens amper last te hebben gehad van de storing. ,,Alleen het koffieautomaat deed niet, verder konden de afspraken gewoon doorgaan. Ook moesten we een andere lift nemen en deden een paar lampen niet, dat was het gelukkig.”

Quote Het zal niet zo zijn dat het ziekenhuis écht zonder stroom komt te zitten Dorien Breukelman, woordvoerder Isala

Inmiddels komt er ook een extra nood-aggregraat om de stroomvoorziening op essentiële plekken op gang te houden, meldt Breukelman. ,,Het zal niet zo zijn dat het ziekenhuis écht zonder stroom komt te zitten. We hebben in principes alles onder controle nu maar hopen natuurlijk dat de stroomvoorziening snel weer normaal wordt. De dingen die niet nodig zijn, zoals koffieautomaten, zijn niet aangesloten op de noodstroom.”

Tussenoplossing

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Enexis is druk bezig om de stroom om te leggen, zodat er weer kan worden overgeschakeld op normale stroom. Enexis-woordvoerder Cyriel Hamstra geeft aan dat dit waarschijnlijk tot donderdagavond gaat duren.

,,Het transformatorhuis is helemaal beschadigd en zal helemaal vernieuwd moeten worden, dat kost tijd. We hebben inmiddels een tussenoplossing bedacht, waardoor we de kabels aan elkaar kunnen verbinden. Die oplossing hebben we hopelijk morgenavond af, zodat het ziekenhuis weer gebruik kan maken van gewone stroom. Verder wordt er gekeken naar een oplossing voor de vervanging van het transformatorhuis. Voorlopig kan het ziekenhuis verder met de oplossing die bedacht is.”

Ook huishoudens getroffen

Niet alleen het ziekenhuis is overigens getroffen, ook 267 huishoudens in de omgeving zitten zonder stroom. Het gaat om inwoners van de nabijgelegen dorpen Rogat en De Wijk en het buurtschap Broekhuizen. Een groot deel van die mensen had na een uur alweer stroom, bij de rest werkte de elektriciteitsvoorziening later op de dag weer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.