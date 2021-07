Brand treft ziekenhuis in Meppel: operaties gecanceld

VideoDertien voor vandaag geplande operaties in het ziekenhuis in Meppel - het Isala Diaconessenhuis - worden gecanceld. Het ziekenhuis moet noodgedwongen het noodaggregaat in werking stellen nadat de stroom is uitgevallen. Oorzaak is een brand in een transformatorkast. Inmiddels is de brand onder controle.

De operaties van twee patiënten die op het moment van de uitbraak van de brand op de operatietafel lagen, worden wel gewoon afgerond. Dit laat woordvoerder Eveline Henneke van Isala weten. ,,Maar het is onverantwoord de nog geplande operaties vandaag door te laten gaan. Deze patiënten moeten we helaas afbellen.”

Volledig scherm Transformatiekast bij Isala Diaconessenhuis Meppel in brand, ziekenhuis draait op noodstroom © Persbureau Meter Meppel

De brand in de transformatorkast heeft ook gevolgen voor de spoedpost. Ambulances worden doorverwezen naar het ziekenhuis in Zwolle. Momenteel wordt volgens Henneke bekeken welke andere gevolgen de brand heeft voor de patiëntenzorg in Meppel. In elk geval moet ook een aantal afspraken op de polikliniek worden geschrapt. ,,Een deel kan doorgaan, een deel niet. Wie een afspraak heeft en niet wordt gebeld wordt, kan dus gewoon komen.”

Patiënten

Patiënten die uit het ziekenhuis komen zeggen overigens amper last te hebben gehad van de storing. ,,Alleen het koffieautomaat deed niet, verder konden de afspraken gewoon doorgaan. Ook moesten we een andere lift nemen en deden een paar lampen niet, dat was het gelukkig.”

Inmiddels komt er ook een extra noodaggregraat om de stroomvoorziening op essentiële plekken op gang te houden”, meldt Isala-woordvoerder Dorien Breukelman. ,,Het zal niet zo zijn dat het ziekenhuis écht zonder stroom komt te zitten. Er worden momenteel nog volop gesprekken gevoerd hoe de patiëntenzorg de komende tijd gaat verlopen. We zijn natuurlijk ook afhankelijk van hoe snel Enexis de stroomvoorziening kan herstellen.”

De brandweer is inmiddels vertrokken. De afgesloten aanpalende Reggersweg is ook weer open voor verkeer. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Enexis is druk bezig om de stroom om te leggen, zodat er weer kan worden overgeschakeld op normale stroom.

Ook huishoudens getroffen

Niet alleen het ziekenhuis is overigens getroffen, ook 267 huishoudens in de omgeving zitten zonder stroom. Het gaat om inwoners van de nabijgelegen dorpen Rogat en De Wijk en het buurtschap Broekhuizen. Volgens woordvoerder Cyriel Hamstra van Enexis hebben de meeste van die huishouders weer stroom. ,,Op dit moment zijn we nog bezig om de stroomvoorziening bij circa tien huishoudens te repareren.”

Hij kan nog niets zeggen over de oorzaak van de brand. ,,Nu de brand onder controle is kunnen wij onderzoek doen. We gaan met man en macht kijken hoe we dit zo snel mogelijk kunnen oplossen. We weten in elk geval dat het om een transformatorstation gaat waar ook een deel inzit die voor de stroomvoorziening in het ziekenhuis zorgt. Zoals je kunt zien is er veel schade, we gaan kijken hoe dat opgelost kan worden.”

