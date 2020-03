Brand verwoest plezierjacht op Zwarte Meer: gasflessen net op tijd van boord

Hasselt corona-epicentrum in regio: ‘Kies vrijwillig voor thuisisola­tie’

14:57 Meer dan tien inwoners van Hasselt liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis door het coronavirus. Eén inwoner is woensdagnacht overleden. Het percentage besmettingen is in Hasselt van alle Overijsselse steden het hoogst. ,,Kies vrijwillig voor thuisisolatie”, adviseert Zwartewaterland-burgemeester Eddy Bilder aan inwoners.