Brandstichter werkt naar verlof toe, maar komt niet meer in IJhorst

De nu 31-jarige man die destijds in Coevorden woonde, heeft in de periode van maart tot en met juli 2013 acht keer brand gesticht in woningen en in bungalows op vakantieparken in IJhorst. In meerdere huisjes lagen mensen te slapen, toen er brand uitbrak. In een monumentale boerderij in het dorp konden bewoners net op tijd vluchten voor de vuurzee, hun honden kwamen om.