Brandweer kan weer veilig over nieuwe bruggen in Belt-Schutsloot.

Het vervangen van de bruggen stond op de planning van de gemeente Steenwijkerland, maar had wel de nodige voeten in de aarde, zo erkende wethouder Marcel Scheringa tijdens de officiële ingebruikname. Door de stikstofuitspraak van de Raad van State kon de gemeente Steenwijkerland geen vergunning krijgen voor de werkzaamheden. Het leidde bijna tot burgerlijke ongehoorzaamheid van de gemeente. Maar na de enorme publiciteit hierover gaf de provincie alsnog toestemming. Scheringa: ,,We wilden een signaal afgeven want de veiligheid stond voor ons op de eerste plaats.’’