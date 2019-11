Brandweer Oldemarkt ruimt afgewaaide takken op

Hondendes­kun­di­ge: Het zou goed zijn als honden altijd afscheid kunnen nemen, ook in ziekenhui­zen

20:10 Een hond mocht in het UMCG in Groningen afscheid nemen van zijn stervende baasje. Mooi dat dat kon, vindt Maaike Aanraad uit Ruinerwold, gedragstherapeut voor honden. „Het zou goed zijn als honden altijd afscheid kunnen nemen, ook als dat in een ziekenhuis is.”