Brandweervrijwilliger Hans Meijerink koninklijk onderscheiden in Oldemarkt

Raad Staphorst eist spoed met woningbouw in Rouveen en IJhorst

13:57 De gemeenteraad van Staphorst eist van het college van burgemeester en wethouders actie om het bouwen van nieuwe woningen in Rouveen en IJhorst snel weer mogelijk te maken. In een deze week unaniem in de begrotingsvergadering aangenomen motie van CDA, SGP en ChristenUnie dringt de raad er bij het college op aan om nog dit jaar een plan van aanpak te presenteren voor het uitgeven van bouwkavels Rouveen-Zuid en IJhorst.