Bredere wandelpaden in De Wieden als gevolg van corona

Want ondanks eerdere oproepen om niet massaal naar de natuurgebieden te komen, blijven wandelingen en andere routes door De Wieden populair, geeft beheerder Bea Claessens aan. ,,We willen niets liever dat mensen weer van de natuur kunnen genieten, maar in deze tijd is die drukte niet verstandig. In deze coronacrisis vragen wij de mensen toch om voorzichtig te zijn.’’ Claessens roept de mensen op om alleen te gaan wandelen als het op een locatie rustig is. ,,Die kans is doordeweeks groter dan in het weekeinde’’, geeft ze aan.