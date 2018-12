Breman dagvaardt nog ex-medewerker om spookfacturen

In totaal heeft Breman nu zeven partijen voor de rechter gesleept in een poging een bedrag van 1,46 miljoen euro terug te krijgen. Dat geld zou in de loop der jaren van het bedrijf zijn gestolen via dik spookfacturen die tapijtbedrijven indienden bij TB terwijl er nooit tapijt voor geleverd werd. Mede daarom is Van der Kamp vorig jaar al ontslagen door het bedrijf. Naast de twee ex-Breman-mensen zijn volgens Breman ook International Business Genemuiden BV, Tapijtwereld International BV en de drie eigenaren of bestuurders van die bedrijven Gert Beens, Gerrit Visscher en Johan van Dieren gedagvaard voor het volledige bedrag van 1,46 miljoen euro.