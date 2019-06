Brigadegeneraal Roland de Jong spreekt bij veteranenbijeenkomst in Steenwijk

De Jong voert sinds mei van dit jaar het beval over de 43 Gemechaniseerde Brigade, gelegerd op de Johannes Postkazerne in Havelte, nadat generaal-majoor Jan Swillens het commando overdroeg. Brigadegeneraal De Jong was daarvoor souschef Internationale Militaire Samenwerking. In 2012 gaf hij leiding aan een trainingsmissie in Kunduz, waar marechaussees en militairen van voornamelijk de luchtmobiele brigade Afghaanse politieagenten trainden.