Broers Van Essen dolblij met nieuwe autogarage in Steenwijkerwold na verwoestende brand: ‘Geluk bij een ongeluk’

Schilderij­en van lokale grootheden te zien in museum Staphorst

13 juni Schilderijen en tekeningen van de lokale grootheden Stien Eelsingh, Jo Koster en Jan Sluijters, met als onderwerp Staphorst, zijn voor het eerst samen te zien in het museum in Staphorst. De expositie Zij kwamen, zagen en schilderden Staphorst is tot eind oktober te zien.