Brommerbrand in een garage in Meppel

De brommer stond eerst in de garage, maar de bewoners wisten zelf de brand te blussen en de brommer naar buiten te halen. Bij aankomst was de brand al uit. Er was verder weinig schade in de garage. Enkele spullen zijn verbrand. Eén persoon is nog nagekeken in de ambulance wegens klachten door rookinhalatie. Wat de brand veroorzaakt heeft, is niet duidelijk.