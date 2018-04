Brommerrijden Genemuiden en Hasselt verloopt zonder problemen

Vorig jaar zorgden enkele oudere brommerrijders voor wat problemen, maar daarvan was nu geen sprake. Enkele tientallen brommers zonder uitlaat reden in de koningsnacht met veel lawaai door het dorp. ,,Brommernacht is zeer goed verlopen. Er waren veel deelnemers, zowel jong als oud. Dit alles gebeurde in een goede en ontspannen sfeer. Met dank aan degenen welke hier een bijdrage aan hebben geleverd”, aldus wijkagent Schreurs op Twitter. Collega Betri Post meldde dat het brommerrijden in Hasselt eveneens goed was verlopen. ,,Geen incidenten en jongerenwerker had een ontbijt geregeld voor de deelnemers, waar door velen gebruik van werd gemaakt.”