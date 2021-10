Bronzen medailles voor kaaskeurders uit Rouveen

‘Vieze homo!’, Ronald (43) hoort het te vaak en organi­seert eerste regenboog­week in Steenwij­ker­land

11 oktober Ronald Bakker (43) kreeg onlangs uit het niets van zijn buurman allemaal verwensingen over zijn geaardheid naar zijn hoofd geslingerd. ,,Mijn ervaring is dat het hier beter gaat met de homo-acceptatie, maar de situatie is broos en zulke incidenten blijven er helaas”, zegt de Steenwijker aan de vooravond van de eerste Regenboogweek in Steenwijkerland. Bakker is voorzitter van de dit jaar opgerichte organisatie Regenboog Steenwijkerland.