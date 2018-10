Brug herstelt in Genemuiden de verbinding tussen oud en nieuw

De bestrating van de weg lijkt van hout, maar eigenlijk ligt er gewoon beton. Een reling maakt het beeld compleet. Net als eerder op het Havenplein is gedaan. Verder is de voormalige stadsgracht uitgediept. In tegenstelling tot de brug bij het Havenplein, stroomt onder deze brug wél water. Al is het door het niveauverschil niet mogelijk om er met een bootje onder door te varen.

Net als ruim een halve eeuw geleden vormt de brug de verbinding tussen oud en nieuw. ,,Toen verbond de houten brug de stad met de polders. De biezensnijders maakten er veel gebruik van als ze naar de biezenvelden aan de kust van de Zuiderzee gingen”, zegt Wim van Lenthe, lid van de werkgroep die zich hard heeft gemaakt voor de terugkeer van de bruggen in het straatbeeld.

Tevreden

De plaatselijke middenstandsvereniging, Stichting Promotie Genemuiden, ijsclub De Eendracht, kerken, Stichting Stadswacht, Stichting Vrienden van Oud Genemuiden, buurtbewoners en de gemeente Zwartewaterland zijn samen opgetrokken bij het maken en uitvoeren van de plannen. Van Lenthe is tevreden over het resultaat, ook omdat de opritten in gebakken klinkers uitgevoerd konden worden.