Bruggen Zwartsluis mogelijk toch bedienbaar bij evenementen

video ‘Herzlich wilkommen’ in Hasselt

7:00 Door de aandacht voor de Hanzesteden verwelkomt Hasselt steeds meer buitenlandse gasten. Om die wegwijs te maken in het stadje aan het Zwarte Water heeft het Toeristisch Informatie Punt (TIP) besloten dat het tijd is voor Duits- en Engelstalige informatiefolders en stadswandelingen. Vanaf deze zomer is het herzlich wilkommen en you’re welcome.