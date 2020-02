Buisman-verzamelaar uit Zwartsluis krijgt bijzonder blikje koffiestroop uit tijd van de Koude Oorlog

Het komt uit begin zestiger jaren van de vorige eeuw en is opgedoken in Aalsmeer. De eigenaar meldde zich naar aanleiding van de EO-televisieserie Typisch Zwartewaterland, waarin Kuipers te zien was. Jan de Nooij heeft het blikje al in zijn bezit sinds zijn diensttijd. ,,Het was de tijd van de Koude Oorlog en wij gingen op oefening in West-Duitsland’’, zegt De Nooij, die in de veldkeuken werkzaam was als kok.