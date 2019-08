Buitenboordmotor blijkt makkelijke prooi voor dieven in Giethoorn

Zondag zag Koppers de gloednieuwe motor nog hangen toen hij langs zijn boot fietste, die in het haventje in de Loswal in Giethoorn tegenover zijn bedrijf ligt. Een dag later was de motor ineens weg. ,,Ik denk, ik zet het op Facebook om te vragen of mensen wat hebben gezien, maar ook om anderen te waarschuwen", zegt Koppers. Het bericht is in een dag tijd meer dan tweehonderd keer gedeeld.