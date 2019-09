Buitenkant pand Boer Staphorst ondergaat metamorfose: ‘Nieuwe kleur went wel’

De stenen krijgen aan de buitenkant een donkergrijze kleur en het bovenste gedeelte van het pand krijgt lichtbruin hout met daarop een paar keer groot het nieuwe logo. ,,Er begonnen scheuren in de buitenkant te komen en de blauwe laag liet los”, zegt Boer. ,,De nieuwe kleur is meer van deze tijd. We hebben er bewust voor gekozen om de vorm van het pand zo te houden. De kenmerkende zes puntjes blijven bestaan. Het moet geen vierkante doos worden.”

Groei

Boer Staphorst is sinds de opening op de huidige locatie aan de Achthoevenweg in 1995 blauw. In de jaren daarna groeide Boer Staphorst door panden van de buren te kopen. Naast dat de buitenkant een andere kleur krijgt, wordt aan de binnenkant nu de bovenverdieping in een groot deel van het pand verbonden met een andere kleinere bovenverdieping. Ook de kantoren aan de voorkant worden iets uitgebreid. ,,Ik verwacht dat dit half oktober klaar is en daarna gaat de aannemer met de buitenkant bezig. Dat is hopelijk binnen een half jaar klaar. De binnenkant houden we altijd wel bij de tijd en passen we vaak aan”, vertelt algemeen directeur Boer.