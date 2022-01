Buitenzwembad Hasselt is hele winter open: ‘We hadden zo’n zeshonderd zwemmers per dag in de lockdown’

Video Dauwzwem­men trekt vroege vogels naar zwembad in Hasselt: ‘Geinig toch?’

De zon is amper opgekomen als de eerste fanatiekelingen een duik in het buitenbad in Hasselt nemen. Het dauwzwemmen blijft populair op Hemelvaartsdag in de Hanzestad, al was het vandaag door de coronamaatregelen wel wat rustiger. Als er nog een laagje met wat kleine druppeltjes om het zwembad heen hangt zijn vooral jongeren van de partij. ,,Door het water ben je snel wakker.”

