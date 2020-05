Buitenzwemmers opgelet: blauwalg in water bij Zoeggat in Staphorst

Als je de komende tijd een frisse duik wilt nemen, kun je dat beter niet doen bij de zandafgraving Zoeggat Kerkenland in Staphorst. Daar is namelijk blauwalg in het water gevonden.

Mensen die in aanraking komen met blauwalgen, kunnen last krijgen van irritatie aan hun ogen of huid. Andere klachten zijn hoofdpijn, maag- en darmklachten en zelfs grotere gezondheidsproblemen.

Honden

Ook dieren kunnen ziek worden van de blauwalg. Daarom raadt de gemeente Staphorst het inwoners af om hun hond te laten zwemmen in het water of het water te laten drinken.

De blauwalgen zijn bacteriën die van nature in het oppervlaktewater zitten. Bij hogere watertemperaturen kunnen ze tot bloei komen en in sommige gevallen blauw-groene drijflagen vormen.

Zomermaanden

Volgens Herald van Gerner, woordvoerder van Waterschap Drents Overijsselse Delta, komen blauwalgen in vele soorten voor en kunnen ze in principe het hele jaar wel ergens voorkomen. ,,Meestal komen we blauwalgen tegen in de zomermaanden, dus in mei is relatief vroeg.”

Hoe lang het duurt voordat de blauwalgen verdwijnen, verschilt per situatie. ,,Bloei en afsterven van blauwalgen hangt af van lokale omstandigheden, bijvoorbeeld wel of niet de nodige stroming en weersinvloeden zoals lagere temperaturen of regen.”

Geen zwemverbod

Een officieel zwemverbod geldt er niet voor het Zoeggat, omdat de locatie geen officiële zwemplas is. ,,De officiële zwemplassen worden gecontroleerd op waterkwaliteit. Ander buitenwater, zoals deze plas, niet. Daarom adviseren we inwoners ook om alleen in officiële zwemwateren te gaan zwemmen, die worden immers gecontroleerd”, stelt Van Gerner.