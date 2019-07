Buren schrikken wakker van brand in Staphorst: ‘Ik dacht eerst aan vuurwerk’

Crowdfun­ding geslaagd! Taco Zandbergen uit Zwolle opent zijn Café De Welvaart op Ameland

11:30 Het is gelukt! Taco Zandbergen (25), geboren in Ommen, werkte jarenlang in de horeca in Zwolle en Meppel, maar had één grote droom. Met zijn crowdfundingscampagne wist hij dit jaar voldoende geld binnen te halen om die droom ten uitvoer te brengen: een speciaalbierencafé op Ameland. Vrijdag is de officiële opening van het compleet opgeknapte Café De Welvaart.