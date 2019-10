Burgemeester Bats van Steenwijkerland negeert stikstofuitspraak ‘als veiligheid in geding komt’

Steenwij­ker toren baadt week lang in ‘borrelend, blauw licht’

10:59 De trotse Sint Clemens in Steenwijk baadt vanaf donderdag 10 oktober een week lang in een oase van blauw licht. ,,Dan is de Dag van de Duurzaamheid”, zegt John Hoogma. Hij is één van de torenwachters van de Sint Clemens en initiatiefnemer.