Burgemeester: Raad Meppel heeft niets te zeggen over 'mooi’ of ‘lelijk’ terras

Naar een zonnig festival, afkoelen in een ijsbad of naar een winters feestje in De Hip: het kan allemaal dit weekend

16:33 De zomer is begonnen en het weekend belooft zonovergoten te worden. Er op uit dus, want er is heel veel te doen, te proeven en te vieren. Wij zetten de leukste weekenduitjes in de regio voor je op een rij. Oja, en ben je alweer klaar met rosé en tapas, met zon en zaligheid? In De Hip doen ze net of het winter is. Veel plezier!