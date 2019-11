Burgemeester Segers neemt vast voorschot op extern onderzoek naar integriteit wethouder

Doet hij nu een poging zijn eigen straatje schoon te vegen of is het een onhandige poging de gemoederen in de gemeente tot bedaren te brengen? In de open brief zegt hij ‘de feiten op een rij’ te willen zetten. Dat doet hij ook, evenals een uitleg waarom hij een onafhankelijk expert inschakelt voor een integriteitsonderzoek, omdat ‘ook aan mijn adres beschuldigingen zijn geuit'. Om vervolgens te besluiten met een oproep ‘de feiten af te wachten en niet mee te doen met zinnen als ‘ik heb gehoord dat’, ‘men zegt dat’. Dat is roddelen en daarmee breng je bedoeld of onbedoeld schade toe aan mensen. Alleen op basis van feiten mogen we oordelen. Dat geldt voor iedereen', aldus Segers in zijn open brief.