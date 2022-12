Burgemeester Staphorst is niet gerust op verloop oud en nieuw en stuurt alle kerken in dorp een brief

Vader vaart op jetski met ‘idiote snelheid’ zwaan dood, maar vecht straf aan: ‘Leek wel een dro­ne-aan­val’

Ze moeten op tijd terug zijn voor het eten. Daarom vaart Hans W. samen met zijn zoontje (9) in volle vaart op zijn jetski over de Belterwijde in Wanneperveen. Ineens verschijnen twee witte gedaanten: zwanen. W. laat in een reflex het gas los. Een botsing is niet meer te voorkomen. Een zwaan overleeft het niet. W. en zijn zoon komen er ook niet ongeschonden vanaf: gebutst gezicht, pijnlijke arm.

