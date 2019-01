Burgemeesters hebben volop uitdagingen: van vitaal centrum Hasselt, ijs in de Kop tot gezond Staphorst

Het jaar 2018 ligt achter ons, 2019 is begonnen. De Stentor stelde de burgemeesters van de vier gemeenten in de regio (Steenwijkerland, Staphorst, Meppel en Zwartewaterland) de vraag: wat is de grootste uitdaging voor de gemeente in 2019?

Eddy Bilder Zwartewaterland:

,,Zwartewaterland heeft in iedere kern wel een grote uitdaging. Voor Zwartsluis is dat het behoud van de Kolksluis als werkend geheel. Rijkswaterstaat wil de brug en de sluis buiten gebruik stellen. Een slechte zaak omdat het centrum van Zwartsluis, net met flink wat gemeenschapsgeld opgewaardeerd, daardoor ongunstig komt te liggen ten opzichte van het varend verkeer. In Hasselt moeten we aan de slag met de oude binnenstad. Het winkelbestand loopt terug en daardoor wordt het er minder levendig. In 2019 moeten de plannen die door de burgers zijn neergelegd vertaald worden in concrete acties. Het bedrijfsleven in Genemuiden kampt met ruimtegebrek. Voor het eerst sinds jaren zijn we met plannen voor een uitbreiding bezig. Niet iedereen denkt daar hetzelfde over. Het doel is om dit jaar tot een breed gedragen plan te komen.’’

Rob Bats, Steenwijkerland:

,,De grootste uitdaging is een droom: koning Winter zo te kunnen beïnvloeden dat de Overijsselse Merentocht eindelijk geschaatst kan worden. Waardoor we kunnen laten zien en de vele deelnemers en bezoekers aan den lijve kunnen ondervinden, wat een enorme gastvrijheid, vriendelijkheid, gedrevenheid en een beetje eigenzinnigheid onze inwoners en ondernemers karakteriseert. Om het begrip leefbare gemeente extra kracht bij te zetten zie ik een meer haalbare uitdaging: Steenwijkerland positioneren als regiogemeente. Steenwijkerland is de poort naar omliggende gemeenten en provincies. Met hen kunnen we samen tot hele mooie dingen komen. Dat gaan we niet alleen laten zien en vertellen in de regio Zwolle, maar ook in Den Haag. We gebruiken onze netwerken, bezoeken ministeries en halen ze hier naar toe. Met als ultieme doel om de leefbaarheid, economische bedrijvigheid, duurzaamheid en veiligheid van Steenwijkerland te versterken.’’

Theo Segers, Staphorst:

,,Staphorst staat voor meerdere uitdagingen. Een duidelijke rode draad is ‘verbinden’. We gaan ons nog meer richten op het stimuleren van initiatieven uit de samenleving en meer inspelen op de behoeften van onze inwoners en ondernemers. Met bijvoorbeeld EPOS (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst) geven we inwoners meer verantwoordelijkheid over hun plannen en lopen we vooruit op de Omgevingswet. In Rouveen mogen onze inwoners zelf kiezen wat er moet komen op de voormalige locatie van basisschool De Levensboom. We gaan weer bouwen in De Slagen en kijken naar uitbreiding van het bedrijventerrein bij De Esch. Daarnaast richten wij ons op een gezond Staphorst met bewegen en sport, recreatie, maar ook een gezonde levensstijl met onder andere meer preventie op het gebied van alcohol en drugs. Dat kunnen én willen we niet alleen maar gaan we samen met inwoners en instanties aanpakken.’’

Richard Korteland, Meppel:

,,Eén van de grootste uitdagingen is hoe om te gaan met de tekorten in het Sociaal Domein, zeg maar de zorg in de gemeente Meppel. De politiek zal principiële keuzes moeten maken over wat kan, wat mag en wat moet. Ook de energietransitie vraagt om keuzes. Politiek én inwoners moeten concreet zaken in gang gaan zetten voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Niets doen is geen optie. En een grote uitdaging is om nóg meer in contact te treden met onze inwoners. De democratie ligt onder een vergrootglas, zeker in een jaar met verschillende verkiezingen. Ik blijf raadsleden en wethouders oproepen om meer naar buiten te gaan en in contact te treden met de bevolking. Om op te halen wat er leeft. We moeten niet achter de feiten aan willen lopen.’’