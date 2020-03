Burgemeesters in Kop van Overijssel nemen maatregelen: ambtenaren werken thuis, geen raadsvergaderingen of zonder publiek

LIVE LIVE | Corona in de regio: Rechtban­ken sluiten deuren en geen bezoek voor oma Lien

7:21 • Er zijn 1.413 besmettingen in Nederland | De besmettingen in kaart • 24 Nederlandse patiënten zijn overleden • GGD IJsselland meldde maandag 5 nieuwe besmettingen binnen de regio, Flevoland 3 en Gelderland ook 5. • In totaal zijn er nu 92 in Oost-Nederland.