Burgemeesters Kop van Overijssel bezorgd over toenemend alcoholgebruik tijdens jaarwisseling

De jaarwisseling is in de Kop van Overijssel en Zuidwest-Drenthe zonder grote incidenten verlopen. De Staphorster burgemeester Theo Segers was een groot deel van de nacht op straat en zag wel een in zijn ogen zorgelijke ontwikkeling: de toename van alcoholgebruik. Iets dat zijn collega’s in Zwartewaterland en Steenwijkerland beamen.

Een van de speerpunten van de gemeente Staohorst is komend jaar een gezonder Staphorst, met onder meer preventie op het gebied van alcohol en drugs. ,,Dat kunnen én willen we niet alleen, maar gaan we samen met inwoners en instanties aanpakken’’, aldus Segers. In de aanloop naar oud en nieuw bezocht de Steenwijkerlandse burgemeester Rob Bats de eindejaarsketen, waar jongeren elkaar treffen, in Vollenhove, Sint Jansklooster en Blokzijl en Eddy Bilder ging op pad langs de keten in zijn gemeente Zwartewaterland. Beiden stelden vast dat er flink wordt ingenomen. ,,Ik ben dan altijd onder de indruk van het tempo en de hoeveelheid’’, zegt Bilder. ,,En ja, het baart mij zorgen, want we weten dat veel drank op jonge leeftijd schadelijk is. De aanpak daarvan is een thema, maar een lastig thema. Want in veel gevallen gedogen de ouders het.’’

Op de laatste dag van 2018 was burgemeester Segers te vinden bij het carbidschieten (,,Dat is veilig verlopen. Ik heb geen melkbusdeksel gezien, alleen maar ballen’’) en tot vier uur ’s nachts zocht hij de feestvierde Staphorsters op, samen met een lid van de jongerenraad. Ze gingen naar de stovonde (de Staphorster rotonde) midden in het dorp, naar de feesttent op De Tippe en naar feesten in Rouveen en IJhorst. ,,Het was een rustige jaarwisseling, ook volgens politie’’, aldus Segers. Hij heeft ‘heel veel waardering’ voor de tientallen vrijwilligers die bij de evenementen alles in goede banen hebben geleid. ,,Ook dit is de kracht van de Staphorster samenleving.’’ De eigen verantwoordelijkheid zag Segers ook terug bij het afsteken van vuurpijlen in de buurt van rietgedekte boerderijen. Daar deden zich geen incidenten voor.

Autobrand

De jaarwisseling in Zwartewaterland en Steenwijkerland verliep erg rustig, constateren de burgemeesters Eddy Bilder en Rob Bats tevreden. Het grootste incident was het in vlammen opgaan van een elektrische auto op het parkeerterrein aan de Scholestraat in Steenwijk. Vermoedelijk is het vuur ontstaan door vuurwerk door het openstaande dak. Overdag werd in Steenwijk een vreugdevuur aan de Aastraat op last van de politie door de brandweer geblust.