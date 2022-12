Burgerraadsleden uitkomst voor kleine fracties Zwartewaterland: ‘Zie het als een snuffelstage’

Melkvee­hou­der Aat heeft een windmolen op zijn erf, en daar is hij maar wat blij mee: ‘Zijn helemaal energieneu­traal’

Bij de melkveehouderij van Aat Pierik in de buurtschap Genne is de eerste erfmolen in de gemeente Zwartewaterland geplaatst. En daar zal het niet bij blijven. De gemeente Zwartewaterland is bezig met het opstellen van spelregels. Die moeten het mogelijk maken dat er meer kleine windmolens verrijzen in het landschap. Ook wordt de deur open gezet voor de aanleg van kleine zonnestroomsystemen.

2 december