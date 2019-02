Buurman, trek je mijn huis even recht? Tuurlijk! Geen probleem!

Een zilverreiger scheert over het vlakke water dat het Groot Lageland van het Klein Lageland scheidt, vlakbij het oude sluisje in de historische kern van Zwartsluis. Enkele fanatiekelingen werpen een hengel, al wijst de thermometer naar waarden onder nul. De fraaie oude huizen op de linkeroever, het Groot Lageland, staan er schots en scheef bij. Eén van hen spant de kroon. Het statige pand op nummer 21 helt zwaar over naar rechts. Het monument - in de volksmond bekend als het scheve huis - zakt langzaam maar zeker weg in de ingeklonken veengronden. Deed je er niks aan, dan zou het huis mettertijd welhaast vanzelf in de bodem verdwijnen.