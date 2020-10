Buurt botst met college Staphorst over legalisering chalets

CHECK JOUW woonPLAATS KAART | Aantal besmettin­gen loopt in Noord- en Oost-Gelderland toch weer op, IJsselland daalt verder

14 oktober Het aantal coronagevallen in Noord- en Oost-Gelderland is tussen dinsdagochtend en woensdagochtend toch weer gestegen, na een forse daling op dinsdag. Ook in Flevoland steeg het aantal positieve tests opnieuw. De veiligheidsregio IJsselland noteerde voor de tweede dag op rij een lichte daling.