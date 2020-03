Buurt en oppositie Staphorst verbolgen over legaliseren illegaal gebouwde vakantiehuizen op park in IJhorst

Video Echtpaar en schoolklas zetten padden voor laatst Leemring­weg bij Kraggen­burg over

19:53 Deze periode helpen Henk en Geertje Hoogeveen uit Vollenhove elke dag padden en kikkers de Leemringweg in Kraggenburg over. Vanochtend kregen zij hulp van een basisschoolklas. Over een paar maanden is dit niet meer nodig als er vier paddentunnels zijn aangelegd. ,,Wel jammer’’, zegt Geertje.